Окупанти 4 рази обстріляли Дніпропетровщину: постраждала пенсіонерка

Окупанти 4 рази на день обстріляли територію Дніпропетровської області.

Про це повідомляє голова обласної ради Микола Лукашук.

Росіяни били з важкої артилерії по Марганецькій, Червоногригорівській громадах та самому Нікополю. Внаслідок обстрілів є постраждала – це пенсіонерка 1946 року народження. На щастя, її життю нічого не загрожує, вона лікується амбулаторно.

У Червоногригорівській громаді пошкоджено два десятки приватних житлових будинків та господарських споруд, автомобіль, газопроводи та електромережі.

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