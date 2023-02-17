Окупанти 4 рази обстріляли Дніпропетровщину: постраждала пенсіонерка

Про це повідомляє голова обласної ради Микола Лукашук.
Росіяни били з важкої артилерії по Марганецькій, Червоногригорівській громадах та самому Нікополю. Внаслідок обстрілів є постраждала – це пенсіонерка 1946 року народження. На щастя, її життю нічого не загрожує, вона лікується амбулаторно.
У Червоногригорівській громаді пошкоджено два десятки приватних житлових будинків та господарських споруд, автомобіль, газопроводи та електромережі.
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