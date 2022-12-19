Охоронець ялинок та годувальник поні: «новорічні» сезонні вакансії у Дніпрі

Під новий рік у Дніпрі з'явилися вакансії із тимчасовою «святковою» роботою. Зайнятість на них зазвичай не перевищує одного-двох місяців і часто не вимагає повного робочого дня, а отже, може бути додатковим джерелом заробітку. Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-5 вакансій із новорічним підробітком у Дніпрі.

Мережа супермаретів шукає співробітника для сезонної роботи кур’єром. Доставляти потрібно продукти. Головне – не досвід роботи, а наявність прав категорії В та власний автомобіль. Обіцяють гнучкий графік роботи, знижки на продукцію власного виготовлення рітейлу, у тому числі чай та каву, страхування від нещасних випадків на час роботи. Заробити можна буде до 14 тис грн.

На час новорічних свят потрібна дівчина для роботи дитячим аніматором. Досвід бажаний, але не обов’язковий. Оплата – 1 тис грн на годину. Компанія надає костюми, транспорт та заздалегідь підготовлений сценарій гри з дітьми.

У квест-кімнату потрібен актор та ведучий. Зарплату обіцяють від 5 до 8 тис грн. Працювати потрібно буде в режимі 2 через 2, у разі великого завантаження часто більше і у вихідні дні. Зайнятість можна назвати частковою – умовно. У будні на роботу потрібно буде витратити близько 2-х годин, у вихідні – цілий день. Серед обов’язків – ведення дитячих рольових квестів.

Тимчасова робота по догляду за поні оцінюється у 4-6 тис. грн на місяць. Роботодавець зазначає, що зайнятість у працівника буде частковою. До обов’язків входить прибирання за 4 маленькими конячками та їх годування вранці та ввечері.

Охорона ялинок оцінюється у 10-12 тис грн за весь час. На торгову точку з ялинками потрібний охоронець із автомобілем. Роботодавець заявляє, що це робота на неповний день. Триватиме вона до 31 грудня.

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