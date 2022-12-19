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  • Охоронець ялинок та годувальник поні: «новорічні» сезонні вакансії у Дніпрі

Охоронець ялинок та годувальник поні: «новорічні» сезонні вакансії у Дніпрі

Сьогодні 14:41
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Під новий рік у Дніпрі з'явилися вакансії із тимчасовою «святковою» роботою. Зайнятість на них зазвичай не перевищує одного-двох місяців і часто не вимагає повного робочого дня, а отже, може бути додатковим джерелом заробітку. Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-5 вакансій із новорічним підробітком у Дніпрі.

Новости Днепра про Охоронець ялинок та годувальник поні: «новорічні» сезонні вакансії у Дніпрі

Мережа супермаретів шукає співробітника для сезонної роботи кур’єром. Доставляти потрібно продукти. Головне – не досвід роботи, а наявність прав категорії В та власний автомобіль. Обіцяють гнучкий графік роботи, знижки на продукцію власного виготовлення рітейлу, у тому числі чай та каву, страхування від нещасних випадків на час роботи. Заробити можна буде до 14 тис грн.

Новости Днепра про Охоронець ялинок та годувальник поні: «новорічні» сезонні вакансії у Дніпрі

На час новорічних свят потрібна дівчина для роботи дитячим аніматором. Досвід бажаний, але не обов’язковий. Оплата – 1 тис грн на годину. Компанія надає костюми, транспорт та заздалегідь підготовлений сценарій гри з дітьми.

Новости Днепра про Охоронець ялинок та годувальник поні: «новорічні» сезонні вакансії у Дніпрі

У квест-кімнату потрібен актор та ведучий. Зарплату обіцяють від 5 до 8 тис грн. Працювати потрібно буде в режимі 2 через 2, у разі великого завантаження часто більше і у вихідні дні. Зайнятість можна назвати частковою – умовно. У будні на роботу потрібно буде витратити близько 2-х годин, у вихідні – цілий день. Серед обов’язків – ведення дитячих рольових квестів.

Новости Днепра про Охоронець ялинок та годувальник поні: «новорічні» сезонні вакансії у Дніпрі

Тимчасова робота по догляду за поні оцінюється у 4-6 тис. грн на місяць. Роботодавець зазначає, що зайнятість у працівника буде частковою. До обов’язків входить прибирання за 4 маленькими конячками та їх годування вранці та ввечері.

Новости Днепра про Охоронець ялинок та годувальник поні: «новорічні» сезонні вакансії у Дніпрі

Охорона ялинок оцінюється у 10-12 тис грн за весь час. На торгову точку з ялинками потрібний охоронець із автомобілем. Роботодавець заявляє, що це робота на неповний день. Триватиме вона до 31 грудня.

Новости Днепра про Охоронець ялинок та годувальник поні: «новорічні» сезонні вакансії у Дніпрі

 

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Новости Днепра про Охоронець ялинок та годувальник поні: «новорічні» сезонні вакансії у ДніпріУкраїнська Новости Днепра про Охоронець ялинок та годувальник поні: «новорічні» сезонні вакансії у ДніпріРусский

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