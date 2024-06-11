Огидний зверху, яскравий усередині: у Дніпрі знайшли унікальний гриб-веселку

На околицях Дніпра виявили незвичайний гриб.

Фотографіями поділилися у публічній групі Facebook “Грибники Дніпропетровщини” та написали назву – Веселка Адріана (Phallus hadriany).

Журналісти dnepr.info дізналися цікаві факти про цю “веселку”.

Гриб має білий довгий стовбур та шапочку зверху. Деякі грибники кажуть, що його вигляд досить “непристойний”. І хоча назва асоціюється з чимось яскравим, зазвичай його можна знайти біля дерев, що перегнивають. Окрім цього, він поширює огидний запах, який приваблює мух.

Якщо не побоятися запаху та розрізати гриб, можна побачити незвичайні яскраві візерунки, які іноді можуть бути схожими на сонце.

Відомо, що гриб-веселка їстівний та має лікувальні властивості: стимулює імунну систему, виводить токсини з організму, нормалізує артеріальний тиск, стабілізує серцевий ритм, відновлює клітини печінки тощо. Також його використовують при лікуванні суглобів або боротьби з целюлітом.

Незважаючи на різкий запах “веселки”, з нього готують спиртову настойку, грибний порошок, виготовляють олію або просто видавлюють з гриба сік. Іноді роблять мазь та використовують як маску для обличчя та шиї для уникнення зморшок.

Варто зазначити, що без рекомендації лікаря вживати цей гриб не варто, адже він може викликати серйозну алергічну реакцію або діарею.

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