Огляд цін на будинки у Самарському районі: як виглядає найдешевше житло у Дніпрі (ФОТО)

Ціна на будинки в Самарському районі Дніпра не така висока, як у Соборному чи Шевченківському. Все – через віддаленість району від центру міста. Але й у цьому є свої переваги. Купивши будинок у Самарському районі можна отримати не лише житлову площу, а й власний сад-город, а іноді й вихід на річку неподалік. Журналісти dnepr.info дізналися, скільки коштуватиме найдешевший будинок у цьому районі.

Купити невеликий одноповерховий будинок на 3 кімнати та загальною площею 45 кв метрів обійдеться у 558 тис грн. На додачу до будинку йде ділянка на 10 соток. Двір знаходиться у мікрорайоні Чаплі. У будинку є газове опалення, проведено воду. Тип перекриттів будівлі – дерев’яний. Туалет – на території двору, а кухня – у приміщенні.

Також на Ігрені можна купити будинок за 1 млн грн із садом та ділянкою на 15 соток. Сам будинок одноповерховий, трикімнатний, загальною площею 54 кв.м та стінами з цегли. Всі зручності в будинку, проведено воду, газ, замінено опалювальну систему, встановлено нові вікна. На подвір’ї є свердловина. Продають з меблями та технікою.

За 1,1 млн грн можна купити будинок у районі Одинківки. Площа ділянки 22 сотки, будинки – 75 кв. у ньому п’ять кімнат, на даху шифер, стіни утеплені пінопластом. Встановлено газове опалення. Зручності у будинку. У дворі є гараж, льох, літня кухня, сад, город та зона відпочинку. Неподалік знаходиться річка.

Трохи дешевше за 1,05 млн грн коштуватиме будинок на Ігрені. Загальна площа – 60 кв. чи три кімнати. У дворі льох-підвал, у будинку всі зручності, газовий котел, проведена вода, електрика. Встановлено лічильники та проведено Інтернет, зроблено косметичний ремонт. Віддають разом з меблями та технікою.

За 1,8 млн грн можна купити будинок з меблями та технікою в Одинківці. Будівля на 100 кв. Включає в себе кухню-студію та три спальні. Ділянка –5 соток. У будинку є камін, всі зручності, душова кабіна. На подвір’ї є місце для авто.

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