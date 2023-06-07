Огляд парків АНД-району Дніпра: де погуляти біля озера, а де є гірки та пісочниці для дітей (ПЕРЕЛІК)

Дніпро – промислове місто, але для зручності мешканців зелені зони тут облаштовують серед будинків та на набережній річки. У парках і скверах можна займатися спортом, відправити дітей на майданчик, гойдалку або в пісочницю, а відпочивати на лавках.

Журналісти dnepr.info продовжують огляд парків у різних районах міста. Сьогодні на черзі – зелені зони АНД району.

2021 року на Слобожанському проспекті з’явився сквер. Невелику територію облаштували всім необхідним для відпочинку – активного та пасивного. Тут є лавочки в тіні невеликих дерев, майданчик для любителів займатися спортом і гірки з пісочницею для дітей, а також дерев’яне містечко, де всі гойдалки зроблені з дерева.

У сквері зручне покриття, а вечорами він залитий світлом, тому знаходиться тут комфортно в будь-який час доби.

Ще одна локація для проведення часу на свіжому повітрі – сквер ім. Максима Семенова. Раніше це був сквер ім. Клочко, але у листопаді минулого року його перейменували. Максим Семенов – президент асоціації велосипедистів та екстремальних видів спорту у Дніпрі загинув рік тому на фронті, захищаючи Україну.

У сквері є безпечне покриття для дітей, встановлений дитячий майданчик та спортивні тренажери, є зона відпочинку для дорослих. Частково висаджено нові дерева.

Також в АНД-районі є Парк Козацької Слави «Кирилівка». Поки що тут не так багато дитячих майданчиків – лише один, невеликий, немає покриття, великої кількості ліхтарів та лавок. Парк займає територію в 12 га і в майбутньому на нього цілком можливо чекає глобальна реконструкція.

Розмови про те, щоб оновити парк з’явилися у 2020 році, але тоді завадив коронавірус та карантин. У 2021 році на території зеленої зони з’явився дитячий та спортивний майданчик, встановили кілька лавок та освітлення, облагородили доріжки та зелені насадження. Також у парку є невелике озеро, а сам він знаходиться неподалік річки.

фото: департамент парків та рекреацій Дніпровської міськради

Читайте також:

Українська Русский

Автор: