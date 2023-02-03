Офіційний курс євро вперше перевищив рівень 40 гривень: що з доларом

Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на 3 лютого 2023 року на рівні 40,1724.

Курс зріс на 0,3401 гривень та вперше перевищив рівень у 40 гривень.

Про це йдеться на сайті НБУ.

При цьому НБУ з липня 2022 року не змінює офіційний курс гривні до долара, який становить 36,5686 гривень.

Нагадаємо, Національний банк з початку війни 24 лютого 2022 року зафіксував курс гривні до долара (29,2549 гривень) та євро (33,1707 гривень). Проте вже за місяць, з 23 березня, почав встановлювати курс євро залежно від коливань пари євро-долар на світовому фінансовому ринку.

З 21 липня НБУ девальвував гривню на 25% – до 36,5686 за долар. Аналогічно подорожчав і євро.

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