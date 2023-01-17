Офіційно: Офіс президента відправив Арестовича у відставку

Про це розповів прессекретар президента Сергій Никифоров “Українській правді”.
За словами Никифорова, в ОП підписали відповідний наказ про звільнення Арестовича.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Олексій Арестович написав заяву про звільнення. Цьому передувало те, що після російського ракетного удару по будинку у Дніпрі Арестович у розмові з російським журналістом Фейгіном заявив, що ракету нібито збили українські сили ППО і, впавши на будинок, вона вибухнула. Після цього розгорнувся скандал, адже заяву Арестовича підхопили російські ЗМІ та кремлівські боти.
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Олексій Арестович написав заяву про звільнення.
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