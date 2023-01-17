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Офіційно: Офіс президента відправив Арестовича у відставку

Сьогодні 15:20
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В Офісі президента задовольнили прохання Олексія Арестовича про звільнення з посади позаштатного радника.

Новости Днепра про Офіційно: Офіс президента відправив Арестовича у відставку

Про це розповів прессекретар президента Сергій Никифоров “Українській правді”.

За словами Никифорова, в ОП підписали відповідний наказ про звільнення Арестовича.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Олексій Арестович написав заяву про звільнення. Цьому передувало те, що після російського ракетного удару по будинку у Дніпрі Арестович у розмові з російським журналістом Фейгіном заявив, що ракету нібито збили українські сили ППО і, впавши на будинок, вона вибухнула. Після цього розгорнувся скандал, адже заяву Арестовича підхопили російські ЗМІ та кремлівські боти.

Новости Днепра про Офіційно: Офіс президента відправив Арестовича у відставку

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Новости Днепра про Офіційно: Офіс президента відправив Арестовича у відставкуУкраїнська

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