Офіційно: Маляр розповіла про важливість інформаційної тиші

Про це розповіла заступник міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.
“Наша ключова задача, нашої інформаційної політики, – це допомагати збройним силам і підтримувати їх”, – наголосила Маляр.
Вона зауважила, що інформаційна кампанія під час наступу – це частина загального воєнного плану. У прийнятті рішень щодо інформування бере участь, в тому числі головком ЗСУ Валерій Залужний.
“Військову інформацію не можна видавати в той момент, коли сталася подія. Якщо наші військові звільняють певний населений пункт, їм потрібен час для того, щоб там закріпитися. Якщо ми повідомляємо про звільнення населеного пункту безпосередньо в сам момент, коли вони його звільнили, ми просто у них забираємо можливість там закріпитися. Тобто ворог, користуючись відкритими джерелами, дуже швидко реагує, повертається туди”, – сказала Маляр.
Крім того, зазначила вона, окупанти також фіксують наші втрати, визначаючи свою ефективність.
“Тому нам так само важливо цю інформацію спочатку відпрацювати підрозділами інформаційної безпеки ЗСУ, почистити, як ми кажемо, цю інформацію, і потім вже вичищену, яка нічого не дасть ворогу, ми її подаємо”, – пояснила заступниця міністра.
Читайте також:
Автор:
Знеструмлення чи аварії на підвищувальних та насосно-фільтрувальних станціях відсутні.
Російські війська сконцентрувались на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках…
У чоловіка вилучили понад 400 кущів нарковмісної рослини.
Літо – час коли в магазинах істотно зростає попит на…