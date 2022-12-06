Офіційно: чи видаватимуть українцям повістки на блокпостах

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
“Сьогодні ми маємо велику кількість добровольців, які приходять у відповідні пункти комплектування для того, щоб бути мобілізованими до лав ЗСУ. Тому сьогодні, спілкуючись з нашими Збройними силами, я розумію, що вони мають можливість уже відбирати найкращих з бажаючих. Тому, в принципі , зараз немає потреби закликати когось на блокпостах”, – зазначив Монастирський.
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