Офіційно: чи видаватимуть українцям повістки на блокпостах

В Україні на сьогоднішній день немає потреби вручати повістки на блокпостах через велику кількість добровольців.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

“Сьогодні ми маємо велику кількість добровольців, які приходять у відповідні пункти комплектування для того, щоб бути мобілізованими до лав ЗСУ. Тому сьогодні, спілкуючись з нашими Збройними силами, я розумію, що вони мають можливість уже відбирати найкращих з бажаючих. Тому, в принципі , зараз немає потреби закликати когось на блокпостах”, – зазначив Монастирський.

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