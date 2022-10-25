Один загиблий в авто, інший поруч на автомийці: в ОП опублікували відео після вибуху у Дніпрі

Сьогодні пізно ввечері росіяни атакували Дніпро.

Через це на одній із АЗС міста виникла пожежа. На жаль, двоє людей загинули.

Як повідомив мер Дніпра Борис Філатов, один із загиблих знаходився в авто, яке згоріло вщент, інший – на автомийці, що поруч із АЗС.

Крім того, Валентин Резніченко, голова ДніпроОВА, повідомив, що ще троє людей поранені.

Також в Офісі президента опублікували відео з наслідками “прильоту”:

Будь ласка, не ігноруйте сигнали тривоги та бережіть себе.

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