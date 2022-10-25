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  • Один загиблий в авто, інший поруч на автомийці: в ОП опублікували відео після вибуху у Дніпрі

Один загиблий в авто, інший поруч на автомийці: в ОП опублікували відео після вибуху у Дніпрі

Сьогодні 22:46
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Сьогодні пізно ввечері росіяни атакували Дніпро.

Новости Днепра про Один загиблий в авто, інший поруч на автомийці: в ОП опублікували відео після вибуху у Дніпрі

Через це на одній із АЗС міста виникла пожежа. На жаль, двоє людей загинули.

Як повідомив мер Дніпра Борис Філатов, один із загиблих знаходився в авто, яке згоріло вщент, інший – на автомийці, що поруч із АЗС.

Новости Днепра про Один загиблий в авто, інший поруч на автомийці: в ОП опублікували відео після вибуху у Дніпрі

Крім того, Валентин Резніченко, голова ДніпроОВА, повідомив, що ще троє людей поранені.

Новости Днепра про Один загиблий в авто, інший поруч на автомийці: в ОП опублікували відео після вибуху у Дніпрі

Також в Офісі президента опублікували відео з наслідками “прильоту”:

Будь ласка, не ігноруйте сигнали тривоги та бережіть себе.

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Новости Днепра про Один загиблий в авто, інший поруч на автомийці: в ОП опублікували відео після вибуху у ДніпріУкраїнська

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