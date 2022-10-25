Один загиблий в авто, інший поруч на автомийці: в ОП опублікували відео після вибуху у Дніпрі

Через це на одній із АЗС міста виникла пожежа. На жаль, двоє людей загинули.
Як повідомив мер Дніпра Борис Філатов, один із загиблих знаходився в авто, яке згоріло вщент, інший – на автомийці, що поруч із АЗС.
Крім того, Валентин Резніченко, голова ДніпроОВА, повідомив, що ще троє людей поранені.
Також в Офісі президента опублікували відео з наслідками “прильоту”:
Будь ласка, не ігноруйте сигнали тривоги та бережіть себе.
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