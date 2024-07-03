“Один за одним”: жителі Дніпра, які опинилися в епіцентрі вибухів, розповіли про пережите

Очевидці розповіли про пережите під час ракетного обстрілу Дніпра.

Працівниця одного з магазинів у торговельному центрі, який постраждав через обстріл, розповіла про ранкову атаку на Дніпро. За словами Ірини, ТЦ страждає вже вдруге, пише Суспільне.

Жінка тільки-но прийшла на роботу до магазину, як побачила повідомлення про небезпеку. Після цього Ірина закрила крамницю та попрямувала в укриття, але дійти до нього не встигла – розпочалися вибухи.

Я бачила, як усе сиплеться, двері випадають. У мене шок, досі руки трусяться… Гучно було, стіни хотіли ходуном. У всіх паніка. Ніхто не знає, куди бігти, — розповідає Ірина.

Дніпрянка зазначила, що вибухи лунали один за одним.

Жінка розповідає, після вибухів попросила “швидку”, яка прибула на місце, виміряти їй тиск. Їй надали допомогу.

Постраждав також ресторан, що поруч з понівеченим ТЦ. Директор закладу Ольга розповіла, що кілька працівників травмовані: у когось контузія, у когось тілесні травми. Відвідувачів ще не було, але персонал готувався до відкриття. Нині робітники отримують допомогу в лікарні.

Нагадаємо, вранці 3 липня ворог атакував Дніпро – у місті під час повітряної тривоги чули серію вибухів. Перед початком тривоги Повітряні Сили повідомляли про рух ворожих БпЛА та загрозу ракетної атаки, а очільник ОВА наголосив залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги. Станом на 12:00 відомо про трьох загиблих та 18 постраждалих.

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