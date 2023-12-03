Один з учасників був з молотком: у Кривому Розі біля Епіцентру сталася серйозна бійка (ВІДЕО)

Про це повідомляє Telegram-канал “Свої”.
За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля Ford відмовився здати назад, та пропустити фуру.
Початок конфлікту не зафільмували. На відео водій фури схопився за молоток, та погрожував своєму опоненту.
Водій легковика вдарив свого суперника і той на мить впав.
Сварка продовжилася і далі, але чим вона закінчилася невідомо.
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