Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Один з учасників був з молотком: у Кривому Розі біля Епіцентру сталася серйозна бійка (ВІДЕО)

Один з учасників був з молотком: у Кривому Розі біля Епіцентру сталася серйозна бійка (ВІДЕО)

Сьогодні 16:44
просмотров

У Кривому Розі сталася серйозна бійка біля магазину "Епіцентр".

Про це повідомляє Telegram-канал “Свої”.

За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля Ford відмовився здати назад, та пропустити фуру.

Початок конфлікту не зафільмували. На відео водій фури схопився за молоток, та погрожував своєму опоненту.

Водій легковика вдарив свого суперника і той на мить впав.

Сварка продовжилася і далі, але чим вона закінчилася невідомо.

Читайте також:

Новости Днепра про Один з учасників був з молотком: у Кривому Розі біля Епіцентру сталася серйозна бійка (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про Один з учасників був з молотком: у Кривому Розі біля Епіцентру сталася серйозна бійка (ВІДЕО)Русский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі на Пастера дерево впало на дві припаркованні автівки
Новини Дніпра
Сьогодні 15:05
У Дніпрі на Пастера дерево впало на дві припаркованні автівки

У Дніпрі дерево впало на дві автівки.

На Дніпропетровщині підліток випив декілька банок енергетика, щоб “стати сильним”, та знепритомнів
Новини Дніпра
Сьогодні 14:04
На Дніпропетровщині підліток випив декілька банок енергетика, щоб “стати сильним”, та знепритомнів

На Дніпропетровщині підліток випив декілька банок енергетик підряд і йому…

Тіло знаходилось на дні цистерни: У Дніпрі на підприємстві знайшли труп чоловіка
Новини Дніпра
Сьогодні 12:44
Тіло знаходилось на дні цистерни: У Дніпрі на підприємстві знайшли труп чоловіка

У Дніпрі на вулиці Дніпросталевській виявили труп чоловіка на підприємстві.

Сенсація на “Дніпро-Арені”: СК Дніпро-1 поступився Ворсклі
Сьогодні 12:07
Сенсація на “Дніпро-Арені”: СК Дніпро-1 поступився Ворсклі

СК Дніпро-1 несподівано вдома поступився полтавській Ворсклі.

Наверх