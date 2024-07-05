Один із ВНЗ Дніпра увійшов в ТОП-20 найкращих університетів в Україні

Один із університетів Дніпра знову увійшов до рейтингу найкращих ВНЗ України.

Щорічно проводять комплексне оцінювання закладів вищої освіти України. До “Консолідованого рейтингу” входять 235 університетів та інститутів, які потім оцінюють та ранжують у десяти тематичних списках. За даними порталу, який визначає кращі ВНЗ, один із вишів Дніпра став найкращим.

Найкращим закладом освіти Західного регіону визнано Львівський національний університет ім. Франка, Південного – Одеський національний університет ім. Мечникова, Північного – Сумський державний університет, Східного – Харківський національний університет ім. Каразіна, Центрального регіону – Дніпровський національний університет ім. Гончара.

До першої двадцятки увійли ВНЗ Києва, Львова, Харкова, Чернівців, Івано-Франківська, Одеси, Ужгорода, Тернополя, Дніпра, Луцька та Сум.

Для укладання Консолідованого рейтингу ЗВО використано відомі рейтинги університетів країни: “Топ-200 Україна”, “Scopus” та “Бал НМТ на контракт”, кожен з яких використовує важливі критерії оцінювання.

Читайте також:

Українська

Автор: