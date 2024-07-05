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Один із ВНЗ Дніпра увійшов в ТОП-20 найкращих університетів в Україні

Сьогодні 21:20
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Один із університетів Дніпра знову увійшов до рейтингу найкращих ВНЗ України.

Новости Днепра про Один із ВНЗ Дніпра увійшов в ТОП-20 найкращих університетів в Україні

Щорічно проводять комплексне оцінювання закладів вищої освіти України. До “Консолідованого рейтингу” входять 235 університетів та інститутів, які потім оцінюють та ранжують у десяти тематичних списках. За даними порталу, який визначає кращі ВНЗ, один із вишів Дніпра став найкращим.

Найкращим закладом освіти Західного регіону визнано Львівський національний університет ім. Франка, Південного – Одеський національний університет ім. Мечникова, Північного – Сумський державний університет, Східного – Харківський національний університет ім. Каразіна, Центрального регіону – Дніпровський національний університет ім. Гончара.

До першої двадцятки увійли ВНЗ Києва, Львова, Харкова, Чернівців, Івано-Франківська, Одеси, Ужгорода, Тернополя, Дніпра, Луцька та Сум.

Для укладання Консолідованого рейтингу ЗВО використано відомі рейтинги університетів країни: “Топ-200 Україна”, “Scopus” та “Бал НМТ на контракт”, кожен з яких використовує важливі критерії оцінювання.

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