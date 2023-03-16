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  • Один із найстаріших у Дніпрі: як 50 років тому виглядав ж/м Західний (ФОТО)

Один із найстаріших у Дніпрі: як 50 років тому виглядав ж/м Західний (ФОТО)

Сьогодні 17:11
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Серед промислової зони у Дніпрі знаходиться один із найстаріших житлових масивів міста. Спочатку його називали «селищем», словом «житломасиви» спальні райони почали називати вже в середині 1970-х років. Перші будинки в місті будували п'ятиповерхові, технологію будівництва 9 поверхів освоїли пізніше.

Новости Днепра про Один із найстаріших у Дніпрі: як 50 років тому виглядав ж/м Західний (ФОТО)

Наприкінці 1960-х років у Дніпрі з’явилося «селище Західне», так спочатку називалося відомий тепер житловий масив. Він є одним із найперших і найстарших житлових масивів у Дніпрі. Будинки тут зводили тоді п’ятиповерхові, квартири давали працівникам заводів та ремонтних трестів міста. Після появи кількох будинків на Західному почали облаштовувати інфраструктуру: школи, дитсадки, з’явилися кілька кафе, їдалень.

Новости Днепра про Один із найстаріших у Дніпрі: як 50 років тому виглядав ж/м Західний (ФОТО)

До Другої світової війни дома Західного було кілька приватних будиночків, переважно одно- і двоповерхових. Після закінчення війни тут жили люди, але потім їх розселили, а будинки знесли та на їхньому місці збудували нові.

У 1970-х роках тут почали зводити дев’ятиповерхові будинки. У них селилися робітники трубопрокатного заводу, «Петрівки», ДЗМО та інших. Сам район вийшов оточений промисловими підприємствами, балками та лісопосадками.

Новости Днепра про Один із найстаріших у Дніпрі: як 50 років тому виглядав ж/м Західний (ФОТО)

Місцем зустрічей на житловому масиві могло бути кафе «Захід», відкрите 1969 року.

Новости Днепра про Один із найстаріших у Дніпрі: як 50 років тому виглядав ж/м Західний (ФОТО)

Трохи пізніше, 1971 року, тут відкрився гастроном і кафе.

Новости Днепра про Один із найстаріших у Дніпрі: як 50 років тому виглядав ж/м Західний (ФОТО)

Головною проблемою району з самого початку була віддаленість від центру і практично повна відсутність транспортної інфраструктури. Актуальною вона і зараз.

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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Новости Днепра про Один із найстаріших у Дніпрі: як 50 років тому виглядав ж/м Західний (ФОТО)Українська Новости Днепра про Один із найстаріших у Дніпрі: як 50 років тому виглядав ж/м Західний (ФОТО)Русский

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