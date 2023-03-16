Один із найстаріших у Дніпрі: як 50 років тому виглядав ж/м Західний (ФОТО)

Серед промислової зони у Дніпрі знаходиться один із найстаріших житлових масивів міста. Спочатку його називали «селищем», словом «житломасиви» спальні райони почали називати вже в середині 1970-х років. Перші будинки в місті будували п'ятиповерхові, технологію будівництва 9 поверхів освоїли пізніше.

Наприкінці 1960-х років у Дніпрі з’явилося «селище Західне», так спочатку називалося відомий тепер житловий масив. Він є одним із найперших і найстарших житлових масивів у Дніпрі. Будинки тут зводили тоді п’ятиповерхові, квартири давали працівникам заводів та ремонтних трестів міста. Після появи кількох будинків на Західному почали облаштовувати інфраструктуру: школи, дитсадки, з’явилися кілька кафе, їдалень.

До Другої світової війни дома Західного було кілька приватних будиночків, переважно одно- і двоповерхових. Після закінчення війни тут жили люди, але потім їх розселили, а будинки знесли та на їхньому місці збудували нові.

У 1970-х роках тут почали зводити дев’ятиповерхові будинки. У них селилися робітники трубопрокатного заводу, «Петрівки», ДЗМО та інших. Сам район вийшов оточений промисловими підприємствами, балками та лісопосадками.

Місцем зустрічей на житловому масиві могло бути кафе «Захід», відкрите 1969 року.

Трохи пізніше, 1971 року, тут відкрився гастроном і кафе.

Головною проблемою району з самого початку була віддаленість від центру і практично повна відсутність транспортної інфраструктури. Актуальною вона і зараз.

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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