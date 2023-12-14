Один із мікрорайонів Дніпра частково залишився без води: коли її повернуть

Сьогодні, 14 грудня, один із мікрорайонів Дніпра частково залишився без води. Йдеться про селище Ігрень.
Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.
Зазначається, що комунальники проводять аварійні роботи на вулиці Олешківська, 60, тому і припинено водопостачання.
Воду мають повернути протягом дня.
Нагадаємо, раніше ми писали, де не буде світла у Дніпрі 14 грудня: усі адреси.
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