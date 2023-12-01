Один із мікрорайонів Дніпра без води: коли її повернуть

Передмістя Дніпра, а саме селище Ігрень тимчасово без води. Через проведення аварійних робіт на розі вулиць Прорізна/Адлерська, довелося відключили від водопостачання цей мікрорайон.
Це тимчасово, комунальники обіцяють відновити водопостачання протягом дня.
Окрім цього, у КП “Дніпроводоканал” нагадали, що в центрі міста продовжують ремонтувати пошкодження каналізаційного колектора на вулиці Фабра, у бік проспекту Дмитра Яворницького. Через це перекрили одну смугу руху транспорту.
На місці працюють десятки комунальників, тож дещо ускладнений. Наразі невідомо, коли саме вдасться завершити роботи.
Решта міста поки що з водою.
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