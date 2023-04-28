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Одна із вулиць Дніпра залишилася без води: ситуація на вечір 28 квітня

Сьогодні 20:30
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Сьогодні станом на 18:00 через ремонтні роботи жителі однієї з вулиць Дніпра залишилися без води. 

Новости Днепра про Одна із вулиць Дніпра залишилася без води: ситуація на вечір 28 квітня

Відомо, що бригада КП « Дніпроводоканал» проводить аварійні роботи по вул. Осетинській, 1А, припинено водопостачання вулиці Ротна.

Подачу води буде відновлено після завершення робіт.

Комунальники за годину впоралися з аварійними роботами по вул. Дослідна, 62 (с. Олександрівка). Подачу води на цю вулицю відновлено.

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Новости Днепра про Одна із вулиць Дніпра залишилася без води: ситуація на вечір 28 квітняУкраїнська Новости Днепра про Одна із вулиць Дніпра залишилася без води: ситуація на вечір 28 квітняРусский

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