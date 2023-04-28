Одна із вулиць Дніпра залишилася без води: ситуація на вечір 28 квітня

Відомо, що бригада КП « Дніпроводоканал» проводить аварійні роботи по вул. Осетинській, 1А, припинено водопостачання вулиці Ротна.
Подачу води буде відновлено після завершення робіт.
Комунальники за годину впоралися з аварійними роботами по вул. Дослідна, 62 (с. Олександрівка). Подачу води на цю вулицю відновлено.
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