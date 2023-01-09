Одна дитина загинула, двоє постраждали – наслідки пожежі у Нікополі

Двоє дорослих та двоє дітей постраждали, одна дівчинка – загинула. Такі наслідки спричинила пожежа у Нікополі вечором 8 січня.

Виклик до Служби порятунку надійшов о 18:10. Горіла квартира на 5 поверсі 5-типоверхівки.

На місці рятувальники побачили густий дим з вікна і приступили до гасіння.

На вулиці чекала родина – мешканці квартири, 2 батьків та 3 маленьких дітей. Одна дівчинка 2019 року народження була без свідомості. Пожежні намагалися врятувати дитину і проводили реанімаційні заходи до прибуття швидкої. Проте, на жаль, дівчинка померла.

Медичної допомоги потребували й інші діти – дівчинка 2018 року народження та хлопчик, 2021 року народження. Вони зазнали травм та отруєнь продуктами горіння. Дітей госпіталізовано.

Пожежу загасили о 18:53. Вогонь знищив майно на площі 18 кв. м.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: