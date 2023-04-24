Очільник МОН назвав терміни, коли українські школи перейдуть на 12 років навчання

Оксен Лісовий розповів, коли школи України перейдуть на "12-річку"

Нещодавно з’явилася інформація про те, що МОН планує запровадити 12-річну систему навчання з 2024 року.

Міністр освіти Оксен Лісовий підтвердив цю інформацію, але назвав інші терміни. За його словами, це відбудеться не раніше 2027 року і станеться в межах реформи НУШ.

Він зауважив, що наступного року неможливо перейти на 12 років навчання, бо для цього немає розроблених стандартів. Лісовий зазначив, що “12-ти річка” передбачає профільну освіту в старшій школі, а в МОН ще не підготували концепцію цієї реформи.

Крім цього, у бюджеті немає грошей, а таких перехід вимагає значної фінансової підтримки.

Крім того, на мою думку, ми не можемо говорити про прискорення переходу на 12-річну школу як про основний інструмент для подолання освітніх втрат. Для цього потрібні комплексні рішення, пошуком яких уже займаємося з командою, – зауважив Оксен Лісовий.

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