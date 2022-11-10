Обидва береги Дніпра потонули в тумані: вражаюче відео з Нового мосту

У Дніпрі в тумані потонули обидва береги.

Сьогоднішній туман дійсно вражає. Мешканці Дніпра діляться фотографіями та відео цього природного явища.

Місцеві мешканці зняли на відео, як сьогодні виглядала поїздка на Новому мосту через Дніпро. Туман був настільки щільний, що здавалося наче машини їдуть в пустоту, а обидва береги міста потонули в хмарах.

Туман розвіявся лише після дванадцятої години дня. Синоптики обіцяють, що найближчими днями в місті буде тепло, тому варто очікувати нових туманних ранків.



Нагадаємо, раніше ми публікували вражаючі фото ранкового туманного Дніпра.

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