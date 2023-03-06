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  • Обстріляли Нікополь та пошкодили приватні будинки: окупанти продовжують нищити Дніпропетровщину

Обстріляли Нікополь та пошкодили приватні будинки: окупанти продовжують нищити Дніпропетровщину

Сьогодні 21:15
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У понеділок, 6 березня, російські військові обстріляли Нікополь (Дніпропетровська область) та пошкодили приватні будинки.

Новости Днепра про Обстріляли Нікополь та пошкодили приватні будинки: окупанти продовжують нищити Дніпропетровщину

Про це повідомляє глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

“Одного ворожого обстрілу сьогодні зазнав Нікополь, окупанти завдали удару з важкої артилерії”, – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про Обстріляли Нікополь та пошкодили приватні будинки: окупанти продовжують нищити Дніпропетровщину

Новости Днепра про Обстріляли Нікополь та пошкодили приватні будинки: окупанти продовжують нищити Дніпропетровщину

Зазначається, що три житлові будинки та ще дві господарські споруди пошкоджено. Понівечено й лінії електропередач.

“На щастя, люди не постраждали”, – додав Лукашук.

 

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Новости Днепра про Обстріляли Нікополь та пошкодили приватні будинки: окупанти продовжують нищити ДніпропетровщинуУкраїнська Новости Днепра про Обстріляли Нікополь та пошкодили приватні будинки: окупанти продовжують нищити ДніпропетровщинуРусский

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