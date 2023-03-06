Обстріляли Нікополь та пошкодили приватні будинки: окупанти продовжують нищити Дніпропетровщину

Про це повідомляє глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
“Одного ворожого обстрілу сьогодні зазнав Нікополь, окупанти завдали удару з важкої артилерії”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що три житлові будинки та ще дві господарські споруди пошкоджено. Понівечено й лінії електропередач.
“На щастя, люди не постраждали”, – додав Лукашук.
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