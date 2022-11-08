Обстріли з реактивної артилерії: як минув день на Дніпропетровщині

Сьогодні окупанти тричі обстріляли Нікопольщину. Гатили з важкої артилерії та РСЗВ по Нікопольській, Червоногригорівській і Марганецькій громадам. Головне – люди не постраждали. Наразі наслідки атак ще уточнюються, – розповів голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
За його даними, шодо інших наших територій області – день пройшов без надзвичайних ситуацій.
Шлях України до Перемоги – важкий. Але жодні труднощі не примусять нас відмовитися від своєї мети. Наша держава буде вільною, зруйноване – відбудується. Зусиллями кожного з нас ми поборемо лютого ворога, – додав Лукашук.
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