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Обстріли з реактивної артилерії: як минув день на Дніпропетровщині

Сьогодні 21:15
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У вівторок, 8 листопада, 258-й день війни в Україні ворог продовжував обстріли Дніпропетровької області.

Новости Днепра про Обстріли з реактивної артилерії: як минув день на Дніпропетровщині

Сьогодні окупанти тричі обстріляли Нікопольщину. Гатили з важкої артилерії та РСЗВ по Нікопольській, Червоногригорівській і Марганецькій громадам. Головне – люди не постраждали. Наразі наслідки атак ще уточнюються, – розповів голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук. 

За його даними, шодо інших наших територій області – день пройшов без надзвичайних ситуацій.

Шлях України до Перемоги – важкий. Але жодні труднощі не примусять нас відмовитися від своєї мети. Наша держава буде вільною, зруйноване – відбудується. Зусиллями кожного з нас ми поборемо лютого ворога, – додав Лукашук.

Новости Днепра про Обстріли з реактивної артилерії: як минув день на Дніпропетровщині

Новости Днепра про Обстріли з реактивної артилерії: як минув день на Дніпропетровщині

Новости Днепра про Обстріли з реактивної артилерії: як минув день на Дніпропетровщині

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