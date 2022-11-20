Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Обстріли та постраждалі: як пройшла ніч на Дніпропетровщині

Сьогодні 08:39
просмотров

На ранок 20 листопада голова ДніпроОВА Валентин Резніченко традиційно повідомив як пройшла ніч на Дніпропетровщині.

За словами Резніченка:

Окупанти знову обстріювали Нікопольщину з важкої артилерії та поранили 59-річного чоловіка.

Близько 40 ворожих снарядів вдарили по житлових масивах. 

Пошкоджені 20 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди, автівки, гуртожиток профтехучилища, газопроводи та лінії електропередач. Обстріл спричинив три пожежі. Зайнялися квартира, машина та гараж. Вогонь рятувальники ліквідували.

У інших районах області ніч була тихою. І на цю хвилину спокійно.

Новости Днепра про Обстріли та постраждалі: як пройшла ніч на Дніпропетровщині

#image_title

Новости Днепра про Обстріли та постраждалі: як пройшла ніч на Дніпропетровщині

#image_title

Новости Днепра про Обстріли та постраждалі: як пройшла ніч на Дніпропетровщині

#image_title

Новости Днепра про Обстріли та постраждалі: як пройшла ніч на ДніпропетровщиніУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Війна закінчиться навесні, а Шольц закликав путіна вивести війська: що говорять про Україну в світі
    новини України
    Вчора 19:33
    Війна закінчиться навесні, а Шольц закликав путіна вивести війська: що говорять про Україну в світі

    Шольц закликав Путіна вивести війська, а Держдеп США впевнений, що…

    Війна може закінчитися до кінця весни: прогноз від заступника міністра оборони
    новини України
    Вчора 15:01
    Війна може закінчитися до кінця весни: прогноз від заступника міністра оборони

    Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов вважає, що війна може…

    Через обстріли Хмельницька АЕС зупинила обидва енергоблоки, Рівненська – 1
    новини України
    16.11.2022 23:02
    Через обстріли Хмельницька АЕС зупинила обидва енергоблоки, Рівненська – 1

    Учорашні ракетні удари рф тимчасово знеструмили кілька енергоблоків на двох…

    Шкіра почала відмирати: у Дніпрі врятували дідуся, якому міна перебила обидві ноги
    Новини Дніпра
    16.11.2022 11:50
    Шкіра почала відмирати: у Дніпрі врятували дідуся, якому міна перебила обидві ноги

    У Дніпрі рятують 70-річного дідуся, якому ворожа міна, залетівши до…

    Наверх