Обстріли та постраждалі: як пройшла ніч на Дніпропетровщині

За словами Резніченка:
Окупанти знову обстріювали Нікопольщину з важкої артилерії та поранили 59-річного чоловіка.
Близько 40 ворожих снарядів вдарили по житлових масивах.
Пошкоджені 20 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди, автівки, гуртожиток профтехучилища, газопроводи та лінії електропередач. Обстріл спричинив три пожежі. Зайнялися квартира, машина та гараж. Вогонь рятувальники ліквідували.
У інших районах області ніч була тихою. І на цю хвилину спокійно.Елизавета Бельмас
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