Обстріли під Нікополем: як минув день на Дніпропетровщині

У середу, 9 листопада, 259-й день війни окупанти знову били по Нікопольському району. Жертвою обстрілу став 47-річний чоловік. А у передмісті Кривого Рогу лунали вибухи.

Вдень окупанти тричі вдарили по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Внаслілок обстрілів загинув 47-річний чоловік: він був на подвір‘ї будинку, коли прилетів російський снаряд. Загиблий гостював у родичів. Ворожим вогнем в громаді понівечено майже два десятки приватних будинків, декілька господарських споруд, автомобільний причіп та електромережі, – розповів голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Він підтвердив, що ввечері у передмісті Кривого Рогу пролунало чотири вибухи. Жертв немає, масштаби руйнувань з‘ясовуються. В інших районах Дніпропетровщини день минув без обстрілів.

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