Обстріл Нікопольського району: кількість постраждалих зросла

“Важкий та трагічний день для нашого району… Загинув житель Марганця. За остаточною інформацією п’ятеро мешканців району, чоловіки та жінки з міста Марганець та Червоногригорівської ТГ отримали поранення різного ступеня тяжкості. Потерпілим надано амбулаторну та стаціонарну медичну допомогу”, – зазначив Євтушенко.
Він також наголосив, що протягом дня ворог атакував населені пункти з використанням РСЗВ та ствольної артилерії. У Марганці пошкоджено двадцять приватних та десять багатоповерхових житлових будинків, чотирнадцять господарських будівель, коледж, школа, магазини, автотранспорт, газопровід та електромережі.
У Нікополі пошкоджено чотири приватні та один багатоповерховий житлові будинки, господарські будівлі, медичний заклад. Пожежними ліквідовано пожежу. Внаслідок обстрілів у Червоногригорівській громаді пошкоджено двадцять приватних житлових будинків, господарську споруду, АЗС, лінії електромережі.
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