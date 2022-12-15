Обстріл Нікопольського району: кількість постраждалих зросла

Російські військові сьогодні, 15 грудня, обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок чого одна людина загинула та п'ять отримали поранення.

“Важкий та трагічний день для нашого району… Загинув житель Марганця. За остаточною інформацією п’ятеро мешканців району, чоловіки та жінки з міста Марганець та Червоногригорівської ТГ отримали поранення різного ступеня тяжкості. Потерпілим надано амбулаторну та стаціонарну медичну допомогу”, – зазначив Євтушенко.

Він також наголосив, що протягом дня ворог атакував населені пункти з використанням РСЗВ та ствольної артилерії. У Марганці пошкоджено двадцять приватних та десять багатоповерхових житлових будинків, чотирнадцять господарських будівель, коледж, школа, магазини, автотранспорт, газопровід та електромережі.

У Нікополі пошкоджено чотири приватні та один багатоповерховий житлові будинки, господарські будівлі, медичний заклад. Пожежними ліквідовано пожежу. Внаслідок обстрілів у Червоногригорівській громаді пошкоджено двадцять приватних житлових будинків, господарську споруду, АЗС, лінії електромережі.

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