Обрив ліній електропередач, повалені стовпи та дерева на дорогах: наслідки негоди у Дніпрі

У Дніпрі вчора, 20 червня, вирувала негода.

Через сильний вітер та зливу в місті був справжній погодний апокаліпсис. Стовпи та дерева попадали на дороги та припарковані автівки. Також зірвало 8 ліній зовнішнього освітлення та 5 ліній інтернет-провайдерів. Комунальники ліквідовували наслідки негоди всю ніч.

Як повідомили у Дніпровській міській раді, з ночі до ранку дві оперативно-виїзні бригади КП «Міськсвітло ремонтували обірвані комунікації.

Сьогодні, 21 червня, диспетчерська служба зареєструвала ще 8 обривів ліній зовнішнього освітлення та аварійну ШЗО. П’ять бригад досі продовжують їх ремонтувати.

Також зараз дорожні працівники прибирають поламане гілля та дерева, які впали на вулицях міста. Працюють 80 прибиральників та 7 одиниць техніки.

До КП «Міськзеленбуд» вчора поступило 75 заявок стосовно поламаних дерев та гілля. Вже виконали 39 з них.

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