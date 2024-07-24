Обрізають дроти та крадуть з магазинів: як у Дніпрі “воюють” з генераторами

У Дніпрі невідомі "воюють" з генераторами.

Паливні генератори наразі невід’ємна частина життя жителів Дніпра. Для когось, зокрема підприємців, вони рятівники, адже з тривалими відключеннями світла виживати без допомоги цього приладу важко, а для решти – це набридливий шум.

У Дніпрі останнім часом фіксують випадки псування генераторів. Як повідомляють дніпряни, вночі невідомі зрізають проводку для генераторів та трубки від кондиціонерів. Що цікаво, хулігани роблять це прямо біля поліцейського відділку.

А от на бульварі Слави хтось вкрав генератор у продуктовому магазині. За словами постраждалого підприємця, генератор був маленьким, але з ланцюгом та на замку, проте це не стало перешкодою для зловмисника.

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