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  • Обрізають дроти та крадуть з магазинів: як у Дніпрі “воюють” з генераторами

Обрізають дроти та крадуть з магазинів: як у Дніпрі “воюють” з генераторами

Сьогодні 12:21
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У Дніпрі невідомі "воюють" з генераторами.

Новости Днепра про Обрізають дроти та крадуть з магазинів: як у Дніпрі

Паливні генератори наразі невід’ємна частина життя жителів Дніпра. Для когось, зокрема підприємців, вони рятівники, адже з тривалими відключеннями світла виживати без допомоги цього приладу важко, а для решти – це набридливий шум. 

У Дніпрі останнім часом фіксують випадки псування генераторів. Як повідомляють дніпряни, вночі невідомі зрізають проводку для генераторів та трубки від кондиціонерів. Що цікаво, хулігани роблять це прямо біля поліцейського відділку.

Новости Днепра про Обрізають дроти та крадуть з магазинів: як у Дніпрі

Новости Днепра про Обрізають дроти та крадуть з магазинів: як у Дніпрі

А от на бульварі Слави хтось вкрав генератор у продуктовому магазині. За словами постраждалого підприємця, генератор був маленьким, але з ланцюгом та на замку, проте це не стало перешкодою для зловмисника.

Новости Днепра про Обрізають дроти та крадуть з магазинів: як у Дніпрі

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Новости Днепра про Обрізають дроти та крадуть з магазинів: як у Дніпрі Українська

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