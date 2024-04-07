Оборонці неба приземлили ворожий безпілотник у небі над Дніпропетровщиною

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Ворожий дрон знищили у Криворізькому районі, деталі уточнюються.
“Ворожий безпілотник знищили над областю наші оборонці неба. Його збили над Криворізьким районом. Дякую ПвК «Схід»! Найкращі”, – йдеться в повідомленні.
Сьогодні ми писали про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині.
Вночі сили ППО знищили 11 “шахедів” у небі над Дніпропетровською областю. По два – у Криворізькому та Дніпровському районах. Ще сім – у Камʼянському.
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