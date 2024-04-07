Оборонці неба приземлили ворожий безпілотник у небі над Дніпропетровщиною

Сьогодні оборонці неба приземлили ворожий безпілотник у небі над Дніпропетровщиною.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Ворожий дрон знищили у Криворізькому районі, деталі уточнюються.

“Ворожий безпілотник знищили над областю наші оборонці неба. Його збили над Криворізьким районом. Дякую ПвК «Схід»! Найкращі”, – йдеться в повідомленні.

Сьогодні ми писали про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині.

Вночі сили ППО знищили 11 “шахедів” у небі над Дніпропетровською областю. По два – у Криворізькому та Дніпровському районах. Ще сім – у Камʼянському.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: