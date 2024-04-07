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  • Оборонці неба приземлили ворожий безпілотник у небі над Дніпропетровщиною

Оборонці неба приземлили ворожий безпілотник у небі над Дніпропетровщиною

Сьогодні 12:06
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Сьогодні оборонці неба приземлили ворожий безпілотник у небі над Дніпропетровщиною.

Новости Днепра про Оборонці неба приземлили ворожий безпілотник у небі над Дніпропетровщиною

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Ворожий дрон знищили у Криворізькому районі, деталі уточнюються.

“Ворожий безпілотник знищили над областю наші оборонці неба. Його збили над Криворізьким районом. Дякую ПвК «Схід»! Найкращі”, – йдеться в повідомленні. 

Сьогодні ми писали про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині.

Вночі сили ППО знищили 11 “шахедів” у небі над Дніпропетровською областю. По два – у Криворізькому та Дніпровському районах. Ще сім – у Камʼянському.

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