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Обміління річки Саксагань на Криворіжжі: чи повернеться вода і коли

Сьогодні 11:47
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На Криворіжжі від річки Саксагань залишився невеликий струмок.

Новости Днепра про Обміління річки Саксагань на Криворіжжі: чи повернеться вода і коли

За словами мешканців сіл, розташованих вздовж річки, через обміління, води мало і в колодязях. Така ситуація склалася внаслідок підриву Каховської ГЕС, після чого зникло Каховське водосховище, яке було єдиним джерелом водопостачання Кривого Рогу.

Тепер воду для потреб жителів Кривого Рогу беруть з Макортівського водосховища, через що воно також зникає. Про це розповів представник офісу водних ресурсів Дніпропетровщини, Олексій Приймачук, повідомляє “Суспільне”.

“Закінчення роботи, скиду води з Макортівського водосховища відбудеться, це п’ять-шість днів і державне підприємство Кривбаспромводопостачання закриє засуви скиду води”, — сказав Олексій Приймачук.

Він додав, що після закінчення забору води, розпочнеться процес природного відновлення водосховища й, відповідно, Саксагані — дощами та таненням снігу. Так, на повернення нормального рівня піде близько двох років.

За словами еколога Вадима Манюка, обміління Саксагані не несе загрози для природи, Він зазначив, що такий процес навіть корисний, адже на висохлих територіях з’являються нові рослини та мікроорганізми.

“Для живої природи, тобто для довкілля, окрім людей, особливих загроз не існує. Екологічних там, ніяких серйозних наслідків немає. Рослинність поступово наступає на ці оголені береги, але вона може бути й затоплена, тому ніяких критичних наслідків немає”, — розказав еколог.

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Новости Днепра про Обміління річки Саксагань на Криворіжжі: чи повернеться вода і колиУкраїнська

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