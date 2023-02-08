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  • Обміління Дніпра: експерти розповіли, чому річка “висихає” та чи є загроза для екології

Обміління Дніпра: експерти розповіли, чому річка “висихає” та чи є загроза для екології

Сьогодні 10:34
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Останнім часом в Дніпрі сильно знизився рівень води. Подекуди річка "відсунулась" від берега на 5 метрів. Експерти розповіли, чому так сталося та чи варто хвилюватися.

Новости Днепра про Обміління Дніпра: експерти розповіли, чому річка

В Агентстві водних ресурсів зауважують, що наразі загрози для екології через зниження рівня води немає та це відбувається через роботу Кам’янської та Дніпровської ГЕС, повідомили в міськраді Дніпра.

У той же час, на думку експертів в галузі водних ресурсів та екології, це відбувається через обстріли Каховської ГЕС. Деякі шлюзи були пошкоджені, через що вода безконтрольно ллється далі за руслом.

За даними експертів, рівень води знищився на 50 см. Це не суттєво. Проте Дніпро буде міліти і далі, тому що в Каховському водосховищі. “вирівнюють” воду завдяки іншим водосховищам. Таку думку висловив голова ГО “Підводних мисливців та рибалок” Валентин Левшин.

Новости Днепра про Обміління Дніпра: експерти розповіли, чому річка

Серед інших причин обміління Дніпра – теплі зими.

Також падіння рівня води пов’язано і з кліматичними змінами, тому що останніми роками ми бачимо теплі зими. Цьогоріч також тепла зима, це добре з точки зору енергетики, але через незначне накопичення снігового покриву ми не будемо мати навесні промивання талими водами і це означає, що влітку може виникнути гідрологічна посуха, – зазначив Олексій Ангурець, голова ГО “Зелений світ – Друзі землі”. 

Він зазначив, що це питання вимагає моніторингу та вирішувати його треба на загальнонаціональному рівні.

Нагадаємо, раніше мешканці набережної Каховського водосховища забили на сполох, через його різке обміління. Вони переживають, що скоро можуть залишитися без питної води. 

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