Обміліло на півметра: у Дніпрі в парку Глоби знизився рівень води в озері

У Дніпрі висушили озеро в парку Глоби.

Зазвичай, навесні озеро в парку Глоби виходить з берегів та розливається на алеї. Минулого року, водою затопило всю пішохідну зону. Втім, цього року воно “висихає”.

Але переживати не треба, це результат робіт, які спецільно провели комунальники, пише “НМ”. Про це розповів директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міськради Артем Нідєлько. У перший день весни він перевірив, як підготували парк до нового сезону.

«Заздалегідь була проведена робота: у парку оновили насоси для відкачки води. І зараз рівень води в озері опустився на півметра. Це жодним чином не пов’язано з рівнем води у річці Дніпро», – каже Артем Нідєлько.

Нагадаємо, раніше ми писали про кущі “чарівного горіха”, які цвітуть в дніпровському ботсаду.

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