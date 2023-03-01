Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Обміліло на півметра: у Дніпрі в парку Глоби знизився рівень води в озері

Обміліло на півметра: у Дніпрі в парку Глоби знизився рівень води в озері

Сьогодні 17:53
просмотров

У Дніпрі висушили озеро в парку Глоби.

Новости Днепра про Обміліло на півметра: у Дніпрі в парку Глоби знизився рівень води в озері

Зазвичай, навесні озеро в парку Глоби виходить з берегів та розливається на алеї. Минулого року, водою затопило всю пішохідну зону. Втім, цього року воно “висихає”. 

Але переживати не треба, це результат робіт, які спецільно провели комунальники, пише “НМ”. Про це розповів директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міськради Артем Нідєлько. У перший день весни він перевірив, як підготували парк до нового сезону. 

«Заздалегідь була проведена робота: у парку оновили насоси для відкачки води. І зараз рівень води в озері опустився на півметра. Це жодним чином не пов’язано з рівнем води у річці Дніпро», – каже Артем Нідєлько.

Нагадаємо, раніше ми писали про кущі “чарівного горіха”, які цвітуть в дніпровському ботсаду. 

Читайте також:

Новости Днепра про Обміліло на півметра: у Дніпрі в парку Глоби знизився рівень води в озеріУкраїнська Новости Днепра про Обміліло на півметра: у Дніпрі в парку Глоби знизився рівень води в озеріРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Старовинна церква між багатоповерхівками: як ж/м Покровський виглядав 30 років тому (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:09
    Старовинна церква між багатоповерхівками: як ж/м Покровський виглядав 30 років тому (ФОТО)

    Основну масу житлових масивів у Дніпрі почали зводити у 1970…

    У перший день весни в ботсаду Дніпра квітнуть кущі “відьомського горіху” та хімонанту (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:24
    У перший день весни в ботсаду Дніпра квітнуть кущі “відьомського горіху” та хімонанту (ФОТО)

    У Дніпрі квітнуть перші кущі.

    Густий дим та язики полум’я: у Дніпрі на Сумській горів будинок (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:09
    Густий дим та язики полум’я: у Дніпрі на Сумській горів будинок (ФОТО)

    Сьогодні, 1 березня, мешканці Новокодацького району могли бачити густий дим.

    Поцілунок Венери та Юпітера: мешканці Дніпра неозброєним оком зможуть побачити унікальне космічне явище
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:33
    Поцілунок Венери та Юпітера: мешканці Дніпра неозброєним оком зможуть побачити унікальне космічне явище

    Мешканці Дніпра зможуть побачити поцілунок Венери та Юпітера.

    Наверх