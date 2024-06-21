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  • Обмежень буде більше: у Дніпрі 21 червня діятимуть графіки погодинних відключень світла

Обмежень буде більше: у Дніпрі 21 червня діятимуть графіки погодинних відключень світла

Сьогодні 06:57
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Обмежень буде трохи більше.

Новости Днепра про Обмежень буде більше: у Дніпрі 21 червня діятимуть графіки погодинних відключень світла

21 червня, у Дніпрі  і по всій Україні протягом усієї доби будуть застосовуватися погодинні відключення електроенергії. Причина – наслідки масованих атак росіян по енергооб’єктах.

Обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 00:00 до 24:00. Окрім того, за повідомленням Укренерго, з 00:00 до 06:00 і з 13:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим.

Варто зауважити, що енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

У Дніпрі з 00:00 до 24:00 діятимуть наступні черги:

з 00:00 до 04:00 застосовуватимуться V та VI черги;
з 04:00 до 06:00 застосовуватиметься I черга;
з 04:00 до 08:00 застосовуватиметься II черга;
з 08:00 до 12:00 застосовуватиметься ІII черга;
з 12:00 до 16:00 застосовуватиметься VI черга;
з 13:00 до 16:00 застосовуватиметься V черга;
з 16:00 до 20:00 застосовуватимуться І та II черги;
з 20:00 до 23:00 застосовуватиметься ІІІ черга;
з 20:00 до 24:00 застосовуватиметься ІV черга, згідно з затвердженим графіком.

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