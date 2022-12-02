Обдурив ЗСУ на 2 мільйони гривень: у Дніпрі чоловік продавав гуманітарну допомогу

У Дніпрі судитимуть мешканця, який продавав гуманітарну допомогу для ЗСУ. Також він незаконно переправив чоловіків через державний кордон.

Як повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури, мешканець Дніпра отримав вантаж з гуманітарною допомогою для ЗСУ від керівника благодійного фонду. Там були продукти харчування та засоби особистої гігієни, які передали країни ЄС. Згодом чоловік почав продавати цю гуманітарку на території Дніпропетровщини.

Під час розслідування злочину правоохоронці з’ясували, що обвинувачений продав гуманітарної допомоги на суму майже два мільйони гривень. Крім того, чоловік отримав печатку благодійної організації. Це дозволило йому виготовити підроблені документи для виїзду двох водіїв через державний кордон України, аби й надалі отримувати та перевозити гуманітарні вантажі для потреб ЗСУ.

За процесуального керівництва Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра до суду скеровано обвинувальний акт стосовно мешканця Дніпра за фактом:

продажу товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненого у значному розмірі під час воєнного стану (частина 3 статті 201-2 КК України);

незаконного переправлення осіб через державний кордон України (частина 2 статті 332 КК України);

підроблення та використання завідомо підроблених офіційних документів (частини 1, 3, 4 статті 358 КК України).

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