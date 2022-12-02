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  • Облив фарбою та вилаяв: у Дніпрі чоловік побив жінку, бо та зробила йому зауваження

Облив фарбою та вилаяв: у Дніпрі чоловік побив жінку, бо та зробила йому зауваження

Сьогодні 12:53
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У Амур-Ниждніпровському районі невідомий чоловік побив жінку, бо та зробила йому зауваження.

Новости Днепра про Облив фарбою та вилаяв: у Дніпрі чоловік побив жінку, бо та зробила йому зауваження

Про це розповіли в телеграм-каналі ХД.Дніпро.

Як розповіла потерпіла, на АНД-районі бігає неадекватний чоловік із саперною лопаткою. Він навіщось копає ями поблизу чужих приватних садиб. Місцева мешканка зробила йому зауваження, коли той намагався це зробити поблизу її будинку. За це неадекват облив її фарбою та декілька разів вдарив.

У жінки все обличчя та одяг були в фарбі, а на тілі з’явилося декілька синців.

Місцеві мешканці кажуть, що невідомий чоловік постійно погрожує розправою і їм. Потерпіла зняла на камеру свою розмову з хуліганом. Обережно, на відео нецензурна лексика.

Відомо, що за даним факто відкрили провадження за статтею про умисні легкі тілесні ушкодження, про це пише Інформатор.

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Новости Днепра про Облив фарбою та вилаяв: у Дніпрі чоловік побив жінку, бо та зробила йому зауваженняУкраїнська

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