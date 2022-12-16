Область була повністю знеструмлена: що зараз зі світлом на Дніпропетровщині

Після ранкового обстрілу вся область була знеструмлена.

За словами голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, після ранкових ракетних ударів область була повністю знеструмлена. Зараз підключають критичну інфраструктуру – лікарні, каналізаційно-насосні станції, водогони та котельні. Лише потім світло повертатимуть споживачам.

Коли вдасться відновити пошкоджену енергетичну інфраструктуру – невідомо. Енергетики вже працюють над цим.

Мешканці Дніпра повідомляють, що подекуди з’явилося світло, але води та опалення немає. Раніше в департаменті благоустрою повідомляли, що всі котельні та насосні станції не працюють через знеструмлення.

Читайте також:

Українська

Автор: