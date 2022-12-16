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  • Область була повністю знеструмлена: що зараз зі світлом на Дніпропетровщині

Область була повністю знеструмлена: що зараз зі світлом на Дніпропетровщині

Сьогодні 16:11
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Після ранкового обстрілу вся область була знеструмлена.
Новости Днепра про Область була повністю знеструмлена: що зараз зі світлом на Дніпропетровщині

 фото умовне

За словами голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, після ранкових ракетних ударів область була повністю знеструмлена. Зараз підключають критичну інфраструктуру – лікарні, каналізаційно-насосні станції, водогони та котельні. Лише потім світло повертатимуть споживачам.

Коли вдасться відновити пошкоджену енергетичну інфраструктуру – невідомо. Енергетики вже працюють над цим. 

Мешканці Дніпра повідомляють, що подекуди з’явилося світло, але води та опалення немає. Раніше в департаменті благоустрою повідомляли, що всі котельні та насосні станції не працюють через знеструмлення.

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Новости Днепра про Область була повністю знеструмлена: що зараз зі світлом на ДніпропетровщиніУкраїнська

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