Обігрівач на iPhone: що незвичного пропонують мешканці Дніпра на обмін на Olx

Гексакоптер з тепловізором у Дніпрі готові обміняти на автомобіль. Він може працювати за температури до -40 градусів Цельсія, літати зі швидкістю 2,5 м/с, не тільки фотографувати, а ще й знімати відео. Яку саме автівку хоче на обмін власник гексакопетара – не зазначається.
11 модель iPhone у Дніпрі власник хоче обміняти на телефон на іншій системі – Android, який буде аналогічний вартості «яблука». Зазначається, що смартфон в ідеальному стані, в ньому працюють всі функції, а ще він максимальної комплектації – на 256 Гб.
Ґрунтовий металошукач його власник хоче обміняти на авто, системний блок ПК або потужний ноутбук. Як зазначається в оголошення «металошукач забезпечить професійний підхід до пошуку виробів з кольорових або чорних металів, дасть можливість стати успішним шукачем скарбів – монет, реліквій, золота, коштовностей».
Macbook air 2015 міняють на різну електротехніку, телефон або інший ноутбук. Як зазначає автор оголошення, для своїх років ноутбук працює добре, може тримати заряд до 6 годин.
Масляний обігрівач мешканець Дніпра готовий обміняти на одяг, взуття, смартфон чи планшет. Зазначається, що обігрівач новий, має 9 секцій, може легко переміщуватись по квартирі, важить не більше 6 кг і не «бере» багато світла.
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