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  • Обігрівач на iPhone: що незвичного пропонують мешканці Дніпра на обмін на Olx

Обігрівач на iPhone: що незвичного пропонують мешканці Дніпра на обмін на Olx

Сьогодні 14:39
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У Дніпрі багато людей віддають перевагу не продажу своїх речей, а саме обміну, бо це дуже цікава процедура і на заміну однієї речі можуть запропонувати щось дуже несподіване. Та часто власники «товарів» для обміну самі описують, щоб вони хотіли отримати на обмін. Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-5 самих цікавих оголошень про обмін у Дніпрі.

Новости Днепра про Обігрівач на iPhone: що незвичного пропонують мешканці Дніпра на обмін на Olx

Гексакоптер з тепловізором у Дніпрі готові обміняти на автомобіль. Він може працювати за температури до -40 градусів Цельсія, літати зі швидкістю 2,5 м/с, не тільки фотографувати, а ще й знімати відео. Яку саме автівку хоче на обмін власник гексакопетара – не зазначається.

Новости Днепра про Обігрівач на iPhone: що незвичного пропонують мешканці Дніпра на обмін на Olx

11 модель iPhone у Дніпрі власник хоче обміняти на телефон на іншій системі – Android, який буде аналогічний вартості «яблука». Зазначається, що смартфон в ідеальному стані, в ньому працюють всі функції, а ще він максимальної комплектації – на 256 Гб.

Новости Днепра про Обігрівач на iPhone: що незвичного пропонують мешканці Дніпра на обмін на Olx

Ґрунтовий металошукач його власник хоче обміняти на авто, системний блок ПК або потужний ноутбук. Як зазначається в оголошення «металошукач забезпечить професійний підхід до пошуку виробів з кольорових або чорних металів, дасть можливість стати успішним шукачем скарбів – монет, реліквій, золота, коштовностей».

Новости Днепра про Обігрівач на iPhone: що незвичного пропонують мешканці Дніпра на обмін на Olx

Macbook air 2015 міняють на різну електротехніку, телефон або інший ноутбук. Як зазначає автор оголошення, для своїх років ноутбук працює добре, може тримати заряд до 6 годин.

Новости Днепра про Обігрівач на iPhone: що незвичного пропонують мешканці Дніпра на обмін на Olx

Масляний обігрівач мешканець Дніпра готовий обміняти на одяг, взуття, смартфон чи планшет. Зазначається, що обігрівач новий, має 9 секцій,  може легко переміщуватись по квартирі, важить не більше 6 кг і не «бере» багато світла.

Новости Днепра про Обігрівач на iPhone: що незвичного пропонують мешканці Дніпра на обмін на Olx

 

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Новости Днепра про Обігрівач на iPhone: що незвичного пропонують мешканці Дніпра на обмін на OlxУкраїнська Новости Днепра про Обігрівач на iPhone: що незвичного пропонують мешканці Дніпра на обмін на OlxРусский

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