Обережно, сказ: на Дніпропетровщині зареєстрували вже два випадки серед тварин

У Дніпропетровській області за тиждень зареєстрували два випадки сказу серед тварин.

Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України.

Сказ підтверджено у лисиці на території мисливських угідь Верхньодніпровської громади та у безпритульного кота в селищі Софіївка Криворізького району.

В зоні епідемічного ризику перебували 11 людей. В осередках виявлення сказу провели медичні, протиепідемічні, ветеринарні та інші заходи. Ситуація залишається на контролі.

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