Обережно, сказ: на Дніпропетровщині зареєстрували вже два випадки серед тварин

Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України.
Сказ підтверджено у лисиці на території мисливських угідь Верхньодніпровської громади та у безпритульного кота в селищі Софіївка Криворізького району.
В зоні епідемічного ризику перебували 11 людей. В осередках виявлення сказу провели медичні, протиепідемічні, ветеринарні та інші заходи. Ситуація залишається на контролі.
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