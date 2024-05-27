Обережно шахраї: в Україні розсилають фейкові повідомлення від “Ощадбанку”

Жителі України останнім часом почали отримувати розсилки від "Ощадбанку", або інших українських банків про, начебто, можливість отримати грошову допомогу.

Про це повідомляє МінРеінтеграції з посиланням на представників “Ощадбанку” та наголошує, що такі повідомлення фейкові та розсилаються шахраями задля крадіжки приватної або банківської інформації.

В “Ощадбанку” зазначають:

Нагадуємо, банк ніколи не запитує інформацію про номер картки, CVV картки. В жодному разі не можна переходити за посиланням у таких повідомленнях і вводити дані своїх карток. Це може призвести до втрати коштів з рахунку.

У разі отримання підозрілих листів, дзвінків або SMS-повідомлень телефонуйте до Контакт-центру «Ощадбанку» за номером телефону:

0 800 210 800 або до Контакт-центру свого банку.

Раніше ми писали, що Дніпропетровщина в ТОП-3 областей України за кількістю крадіжок телефонів.

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