Обдурили і обікрали: у Нікополі через грабіжників постраждав незрячий дідусь

Редакція “Дніпро оперативний” з посиланням на власні джерела повідомила, що у Нікополі 5 листопада пограбували незрячого дідуся.
Стало відомо, що близько 11:00 години дня до дідуся, який живе на вулиці Жуковського постукався у двері невіомий чоловік. Він представився співробітником служб, які перевіряють показання лічильників.
81-річний дідусь довірився і відкрив двері, після чого злочинець штовхнув його на підлогу та винес із квартири 100 тисяч гривень і золоті прикраси.
Зловмисник скрився. Наразі його розшукують правоохоронці.Елизавета Бельмас
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