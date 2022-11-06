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  • Обдурили і обікрали: у Нікополі через грабіжників постраждав незрячий дідусь

Обдурили і обікрали: у Нікополі через грабіжників постраждав незрячий дідусь

Сьогодні 20:26
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У Нікополі обікрали сліпого дідуся.

Редакція “Дніпро оперативний” з посиланням на власні джерела повідомила, що у Нікополі 5 листопада пограбували незрячого дідуся.

Стало відомо, що близько 11:00 години дня до дідуся, який живе на вулиці Жуковського постукався у двері невіомий чоловік. Він представився співробітником служб, які перевіряють показання лічильників. 

81-річний дідусь довірився і відкрив двері, після чого злочинець штовхнув його на підлогу та винес із квартири 100 тисяч гривень і золоті прикраси.

Зловмисник скрився. Наразі його розшукують правоохоронці.

Новости Днепра про Обдурили і обікрали: у Нікополі через грабіжників постраждав незрячий дідусь

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Новости Днепра про Обдурили і обікрали: у Нікополі через грабіжників постраждав незрячий дідусьУкраїнська

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