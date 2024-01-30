Новий законопроєкт про мобілізацію уже в Раді: Міноборони надало перелік ключових змін

Новий законопроєкт про мобілізацію внесли до Верховної Ради.

Кабінет Міністрів України 30 січня схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію.

Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами. Цей законопроєкт визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних.

Тексту законопроєкту поки що у вільному доступі немає, але Міністерство оборони України оприлюднило основні положення. Зокрема, залишається відстрочка для всіх груп інвалідності, військові зможуть ділити на частини щорічну відпустку, а також без броні залишили держслужбовців. Перш за все це стосується Нацполіції, БЕБ, СБУ, Державної виконавчої служби та ін. Виняток голови міських рад, територіальних громад, сільських рад та 50% співробітників органів місцевого самоврядування.

Детальніше про пункти на інфографіці від Міноборони.

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