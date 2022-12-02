Новий виток бізнесу: у Дніпрі водій таксі Uklon продає лосини

Буває і таке!

У Дніпрі помітили таксі Uklon, водій якого, ні, не пропонує підвезти, як ви подумали, а продає … лосини.

Фото опублікували містяни у соціальній мережі.

За словами очевидців, “авторинок” з’явився на Старомостовій площі. Як довго чоловік торгує там, невідомо, але дніпряни жартують, що тепер водій таксі Uklon замість поїздок продає лосини.

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