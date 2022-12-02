Новий виток бізнесу: у Дніпрі водій таксі Uklon продає лосини

У Дніпрі помітили таксі Uklon, водій якого, ні, не пропонує підвезти, як ви подумали, а продає … лосини.
Фото опублікували містяни у соціальній мережі.
За словами очевидців, “авторинок” з’явився на Старомостовій площі. Як довго чоловік торгує там, невідомо, але дніпряни жартують, що тепер водій таксі Uklon замість поїздок продає лосини.
Читайте також:
Автор:
Чоловіка затримали.
У Дніпрі продовжуються аварійні відключення світла, коли жодні графіки не…
Дніпровські лікарі рятують 25-річного захисника, який отримав важку мінно-вибухову травму…
У Дніпрі продовжують тероризувати автомобілістів.