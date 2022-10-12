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  • Новий рекорд: повітряні сили за 18 хвилин ліквідували 4 російських гелікоптери Ка-52

Новий рекорд: повітряні сили за 18 хвилин ліквідували 4 російських гелікоптери Ка-52

Сьогодні 14:47
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Максимальна ефективність.

Новости Днепра про Новий рекорд: повітряні сили за 18 хвилин ліквідували 4 російських гелікоптери Ка-52

За повідомленням від повітряних сил ЗСУ, українські військові вранці 12 жовтня ліквідували 4 гелікоптери росіян. 

Зазначається, що приземлили 4 вертольоти за 18 хвилин. Крім того, є ймовірність, що кількість знищених гелікоптерів може бути більшою.

З 8.40 по 8.58 12 жовтня на півдні України зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено щонайменше чотири ударних вертольоти противника (імовірно Ка-52), які здійснювали вогневу підтримку наземних окупаційних військ на південному напрямку.

За попередніми даними один вертоліт впав на звільненій від рашистів території, решта – за лінією фронту. Бойова робота велась по ще двох вертольотах, тому є велика імовірність, що кількість підтверджених збитих вертольотів збільшиться. 

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