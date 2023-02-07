Новий повномасштабний наступ росії: прогнози військових розвідок і політиків

За прогнозами різних військових експертів, журналістів і військової розвідки найближчим часом рф може знову піти в повномасштабний наступ, на зразок того, що був рік тому. Журналісти dnepr.info зібрали всі заяви щодо цього.

Одним з перших про те, що рф швидше за все планує нову спробу повномасштабного наступу заявив міністр оборони Олексій Резніков. За його словами, це має статися в найближчі два тижні. Міністр вважає, що таким чином рф спробує «відзначити» рік з початку повномасштабної війни.

«Офіційно рф заявила про те, що мобілізувала 300 тис осіб, але коли ми бачимо війська на наших кордонах, то, за нашими оцінками, це значно більше», – сказав Олексій Резніков.

Він також зазначив, що агресор спробує наступати з півночі, півдня та сходу країни. На день раніше про це заявив також голова РНБО Олексій Данилов. З українськими спікерами солідарні й іноземні військові експерти.

Про те, що путін планує піти у наступ у найближчі 10 днів, написала британська газета Financial Times. За даними англійських журналістів, найвірогіднішим місцем для атаки є західна частина Луганської області у районі Кремінної та Лимана. Вже кілька тижнів окупанти збирають там війська. Також йде нарощування угруповання у районі Маріуполя. Як пише газета, наступ розпочнуть елітні підрозділи, за яким підуть мобілізовані спецпідготовки.

Інформацію про те, що ворог накопичує сили, підтвердив і керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Ми бачимо, що дедалі більше резервів стягується на наш напрямок, фіксуємо, що привозиться більше техніки. Частину ховають у лісопосадках, частину – заривають, будують укріплення звідки і намагатимуться повномасштабно наступати, підвозять боєкомплект», – сказав Сергій Гайдай.

За його словами, зараз кількість атак Росії під Кремінною зросла, окупанти намагаються «намацати» слабкі місця в нашій обороні. Наступ у Луганській області очікують за трьома напрямками – Білогорівка, Кремінна, Сватове.

Сергій Гайдай також заявив, що позиції у Білогорівці повністю контролюють наші військові – відбивають атаки та беруть солдатів ворожої армії в полон.

«Якщо про плани рф говорять відкрито, значить Україна готова до відбиття атаки. А тим часом із рф доходят сигнали вищих військових, що наказ путіна про наступ обернеться новою м’ясорубкою для загарбників», – пише Financial Times.

Інформацію, наведену міністром Резніковим та британським виданням, підтверджують і в ГУР МО. За даними української розвідки, ймовірний наступ може бути у Донецькій та Луганській областях, а також у Запорізькій області. У Херсонській області та Криму ворог стане в оборону. Також за даними розвідки, путін наказав військовим до березня вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

Але за даними британської розвідки, сил на повномасштабний наступ у рф не вистачить і агресор не зможе наростити достатньо сил для суттєвого впливу на результат війни. Як зазначили в іноземному відомстві: «вище командування рф розробляє плани, які вимагають від неукомплектованих, недосвідчених підрозділів досягти нереальних цілей через політичний тиск». Там також зазначили, що малоймовірно, що найближчими тижнями рф може наростити сили, необхідні для суттєвого впливу на результат війни.

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