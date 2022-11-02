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Запустили новий потяг з Дніпра до Одеси: графік руху та ціна

Сьогодні 12:11
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В Укрзалізниці повідомили про початку продажу квитків на новий потяг, який сполучить Краматорськ та Одесу. Курсує він також через Дніпро.

Новости Днепра про Запустили новий потяг з Дніпра до Одеси: графік руху та ціна

Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці.

Нічний рейс №191/192 Краматорськ — Одеса, проходить через Дніпро. Він почне курсувати 6 листопада. Відправлення з Краматорська о 15:20.

Проїжджатиме через Слов’янськ, Барвінкове, Лозову, Павлоград, Синельникове, Дніпро, Кам’янське, Вільногірськ, П’ятихатки, Олександрію, Знам’янку, Кропивницький, Плетений Ташлик, Новоукраїнку, Помічну, Первомайськ, Врадіївку, Любашівку, Балту, Подільськ та Роздільну. Прибуватиме до Одеси о 10:57.

З Дніпра до Одеси перший рейс заплановано на 6 листопада о 21:20, прибуде до місця призначення о 10:57. Вартість квитка в плацкартному вагоні 323,57 грн, в купейному – 570,03 грн.

З Одеси перший рейс відправиться 5 листопада о 16:51. У Дніпрі буде о 6:07.

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Новости Днепра про Запустили новий потяг з Дніпра до Одеси: графік руху та цінаУкраїнська

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