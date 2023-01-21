Новий Патрон: поранений пес втік з позицій окупантів і прибіг до захисників Дніпра (ФОТО)

Поранений пес втік з позицій окупантів і прибіг до бійців окремої бригади територіальної оборони Дніпра. Наші захисники його прихистили та дали ім'я - Патрон.

Тваринці довелося тікати від загарбників по території, яка обстрілюється з усіх видів зброї. Історію його порятунку розповіли на сторінці Окремої бригади територіальної оборони Дніпра у Facebook.

Патрона нагодували, віддавши три останні сосиски, які знайшли на позиціях. Також пухнастого друга викупали, надали необхідну медичну допомогу.

“Прийшов на наші бойові позиції близько восьмої вечора. Під дощем. Почав вити. Ми його забрали з собою. Він був поранений: під лапою поранення є, з іншої сторони. Він прийшов до нас зі сторони ворога вночі і залишився. Ми йому віддали останні три сосиски”, – поділився один із захисників на ім’я Захар.

На наступний день, після появи Патрона, у бійців була ротація. Пес заскочив до військових у машину, бо, вочевидь, не захотів з ними прощатися.

“Ми приїжджаємо з позиції – він нас чекає. Радіє, зустрічає нас”, – поділився Захар.

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