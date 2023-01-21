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  • Новий Патрон: поранений пес втік з позицій окупантів і прибіг до захисників Дніпра (ФОТО)

Новий Патрон: поранений пес втік з позицій окупантів і прибіг до захисників Дніпра (ФОТО)

Сьогодні 09:35
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Поранений пес втік з позицій окупантів і прибіг до бійців окремої бригади територіальної оборони Дніпра. Наші захисники його прихистили та дали ім'я - Патрон.

Новости Днепра про Новий Патрон: поранений пес втік з позицій окупантів і прибіг до захисників Дніпра (ФОТО)

Тваринці довелося тікати від загарбників по території, яка обстрілюється з усіх видів зброї. Історію його порятунку розповіли на сторінці Окремої бригади територіальної оборони Дніпра у Facebook

Патрона нагодували, віддавши три останні сосиски, які знайшли на позиціях. Також пухнастого друга викупали, надали необхідну медичну допомогу. 

Новости Днепра про Новий Патрон: поранений пес втік з позицій окупантів і прибіг до захисників Дніпра (ФОТО)

“Прийшов на наші бойові позиції близько восьмої вечора. Під дощем. Почав вити. Ми його забрали з собою. Він був поранений: під лапою поранення є, з іншої сторони. Він прийшов до нас зі сторони ворога вночі і залишився. Ми йому віддали останні три сосиски”, – поділився один із захисників на ім’я Захар. 

На наступний день, після появи Патрона, у бійців була ротація. Пес заскочив до військових у машину, бо, вочевидь, не захотів з ними прощатися. 

Новости Днепра про Новий Патрон: поранений пес втік з позицій окупантів і прибіг до захисників Дніпра (ФОТО)

“Ми приїжджаємо з позиції – він нас чекає. Радіє, зустрічає нас”, – поділився Захар. 

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Новости Днепра про Новий Патрон: поранений пес втік з позицій окупантів і прибіг до захисників Дніпра (ФОТО)Українська Новости Днепра про Новий Патрон: поранений пес втік з позицій окупантів і прибіг до захисників Дніпра (ФОТО)Русский

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