Нові таланти: у Дніпрі шукають стендаперів

Центральна міська бібліотека Дніпра оголосила проведення заходу. Участь у ньому можуть взяти стендапери.

Захід відбудеться 14 січня. Про це повідомляє дніпровська Центральна міська бібліотека Дніпра.

Заповнити анкету на участь ви можете тут. Зауважимо, що прийматимуться лише ті матеріали, які будуть написані державною мовою.

Місце проведення: Центральна міська бібліотека, 4 поверх.

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