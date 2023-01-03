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Нові таланти: у Дніпрі шукають стендаперів

Сьогодні 10:00
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Центральна міська бібліотека Дніпра оголосила проведення заходу. Участь у ньому можуть взяти стендапери.

Новости Днепра про Нові таланти: у Дніпрі шукають стендаперів

Захід відбудеться 14 січня. Про це повідомляє дніпровська Центральна міська бібліотека Дніпра.  

Заповнити анкету на участь ви можете тут. Зауважимо, що прийматимуться лише ті матеріали, які будуть написані державною мовою.

Місце проведення: Центральна міська бібліотека, 4 поверх.

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Новости Днепра про Нові таланти: у Дніпрі шукають стендаперівУкраїнська Новости Днепра про Нові таланти: у Дніпрі шукають стендаперівРусский

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