Нововведення 2023 року: як тепер в Україні виплачують лікарняні

З початку цього року нарахуванням та оплатою лікарняних займається Пенсійний фонд України. Подати документи на отримання коштів можна в електронному та паперовому вигляді, а виплати від нього почнуть надходити вже на третій день після заяви роботодавця.

Як оформити

Щоб отримати кошти на оплату лікарняним від Пенсійного фонду, роботодавцю потрібно подати відповідну заяву-розрахунок до установи. Форма цієї заяви залишилася незмінною. Умови виплат для роботодавця також не змінились.

Перші 5 днів лікарняного співробітника роботодавець оплачується за власні кошти, починаючи з 6 дня – відрахування йдуть за рахунок страхових виплат. Пенсійний фонд має розпочати оплату листка непрацездатності вже протягом трьох днів після надходження заяви від роботодавця. Раніше цей термін складав 10 днів.

Заяву можна подати у власному кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду. Під час формування заяви використовується інформація з Реєстру застрахованих осіб та електронного листка непрацездатності. Якщо лікарняний у паперовому вигляді – його можна подати до будь-якого сервісного центру. Детальну інструкцію як можна подати документи можна знайти тут.

Розмір виплати

Розмір виплати лікарняних залежить від страхового стажу працівника та суми його середньої зарплати за один день. Так, якщо стаж хворого співробітника не більше 3 років, то відсоток оплати лікарняного – це половина його середньої зарплати. Стаж у 5 років дозволить отримати 60% від середньої зарплати. Пропрацювавши до 8 років, співробітник може розраховувати на 70%, а для тих, хто напрацював страховий стаж на 8 і більше років – лікарняний становитиме 100% його середньої зарплати.

Лікарняний оформляє лікар, лист непрацездатності буде доступний хворому та його роботодавцю в електронному реєстрі. Якщо немає можливості оформити електронний лікарняний, його «напишуть» по-старому, на паперовому листі.

Відкритий лікарняний

Якщо лікарняний був відкритий у 2022 році та «перейшов» на 2023, то він нараховуватиметься за старими правилами. Зміни застосовуються лише до тих, хто «відкрив» аркуш непрацездатності у 2023 році.

Якщо співробітник хворів лише 5 днів – жодних заяв до Пенсійного фонду подавати не потрібно.

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