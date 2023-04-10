Новомосковськ готують до перейменування

У Новомосковську на Дніпропетровщині серйозно задумалися над перейменуванням.

Про це розповів міський голова Сергій Резнік.

Назва Новомосковськ багато кому муляє очі, тому дискусії навколо перейменування міста точаться вже більше року. Раніше мер міста відмовився розглядати це питання, зазначивши, що це обов’язково зроблять, але уже після війни. Резнік зазначив, що багато хто виїхав з міста, тому це рішення не буде одноголосним.

На початку року про перейменування знову заговорили. Так, за словами мера міста, це рішення має бути прийнято саме мешканцями громади.

Якщо ми самі не зробимо кроки по перейменуванню міста, то за нас їх зроблять в Києві, у комітеті Верховної Ради. І це питання нам нав’яжуть зверху та дадуть назву, – зазначив Резнік на своїй сторінці на Facebook.

Тому він пропонує обрати нову назву на місці, щоб потім мати змогу просувати варіант, який подобається містянам.

Ми проведемо інформаційну роз’яснювальну кампанію для містян з приводу важливості цього рішення, а також це питання будемо обговорювати на наших зустрічах, – написав він.

Найближчим часом відбудеться сесія міськради, де місцеві депутати обговорять це питання та почнуть пошуки нової назви.

Читайте також:

Українська

Автор: