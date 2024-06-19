Нові вакансії у Дніпрі з високою зарплатою: від 40 до 85 тисяч гривень

У Дніпрі під час війни можна знайти високооплачувану роботу.

Роботодавці шукають кваліфікованих фахівців, яким пропонують гідні умови праці та готові платити високу зарплату: від 40 до 85 тисяч гривень.

Найцікавіші пропозиції за минулий тиждень опублікували у Інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

Вакансії:

Лікар-радіолог (МРТ) в медичний центр «Сімейний лікар» мережа клінік GARVIS. Вимоги: мати чинний сертифікат спеціаліста, досвід роботи за спеціальністю від 3 років, вища медична освіта за спеціалізацією «Рентгенологія», «Радіологія», знання нормативних документів, протоколів опису радіологічних досліджень. Обов’язки: проведення рентгенологічних досліджень, включаючи МРТ, аналіз отриманих зображень та складання діагнозу, консультування пацієнтів щодо результатів обстеження. Зарплата: до 85 тисяч грн. Більше про вакансію за телефоном: (095)2831020, (067)3531020 та сайті за посиланням.

Автомеханік та автослюсар на СТО у Самарському районі міста. Вимоги: досвід роботи від 2 років у сфері автомеханіки, вміння проводити ремонтні роботи на автомобілях різних марок, знання технічного обладнання та інструментів. Зарплата: до 60 тис. грн Звертатися за номером: (095)1566591 Владислава Щербаткіна.

Водій кат. С, Е з ADR та кодом 95 для вантажоперевезень на автомобілях компанії територією України та у міжнародному сполученні (Європа) в «Імперіалтехгаз». Пропонують індивідуальний графік роботи. Вимоги: досвід у сфері вантажних перевезень по території України та за її межами. Зарплата: до 50 тисяч грн. Подробиці за телефоном: (050)4726229 та (050)1010017 Лія.

Сушист у компанію «Osama Sushi». Вимоги: досвід роботи, вміти готувати страви і заготовки відповідно до калькуляції. Обов’язки: підтримка чистоти і порядку на робочому місці, закупка продуктів та прийом товару. Зарплата: до 45 тис. грн Деталі за телефоном: (098)8893858 Бабак Ольга та (098)8770855 Марина.

Юрист в компанію «КС ПАРТНЕРС», на вул. Січеславська Набережна. Вимоги: досвід роботи за фахом від двох років, знання та практика застосування господарського, цивільного, корпоративного, земельного, адміністративного, кримінального та процесуального права, а також досвід ведення судових процесів, їх супровід судових за різними напрямками, представництво інтересів клієнтів у державних органах, та органах місцевого самоврядування, договірна робота. Зарплата: до 40 тис. грн. Дізнавайтеся більше про вакансію за номером: (098)5908895 Євген.

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