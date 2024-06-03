Нові тарифи на воду в Дніпрі: для кого змінилися

У Дніпрі юридичним споживачам підвищили тарифи на воду.

Минулого тижня обласні водоканали анонсували підвищення вартості тарифів на воду, але не для населення, а для бізнесу.

Тепер КП “Дніпроводоканал” повідомило про вартість води для юридичних осіб.

Тож з 1 червня діють нові тарифи на водопостачання та водовідведення для споживачів, які є субʼєктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.

Для них він становить 22,86 грн за 1 кубічний метр.

Для усіх інших юридичних осіб тариф – 47,18 грн за 1 кубічний метр.

Для населення нічого не змінилося. Діють чинні тарифи від 24 лютого 2022 року – 31,36 грн за 1 кубічний метр.

Начальниця департаменту з маркетингу та збуту КП “Дніпроводоканал” Ольга Дробчак також нагадала споживачам про необхідність вчасно оплачувати послугу і не накопичувати боргів. На сьогодні заборгованість становить понад 700 млн грн. Ті, хто не можуть сплатити борги повністю, можуть укласти договір реструктуризації.

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